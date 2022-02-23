В Крыму подготовили иск к Украине по водной блокаде

В Крыму завершили подготовку иска к Украине по водной блокаде полуострова. Убытки предварительно оценены в 150 млрд рублей. Этот иск станет первым в череде судебных претензий к Украине. Далее планируется делопроизводство по энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадам. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Убытки от водной блокады со стороны Украины уже превысили 150 миллиардов рублей. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти. К нему могут присоединиться юридические лица, включая химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы», — сообщил Трофимов.

Он отметил, что была проделана самая сложная часть работы — обоснование позиции по привлечению к ответственности государства и доказание виновности ответчика. Документ состоит из 18 страниц, основной истец — Совет министров Республики Крым — требует признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. Иск планируется направить в Арбитражный суд Крыма в марте. Ответчиком по нему выступит государство Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке.

Ранее «Эксперт» писал, что климатическая аномалия 2019-2020 года: теплая зима, засушливое лето и сухая осень — имела множество различных следствий, и, в частности, актуализацию «водной проблемы» на полуострове, остроту которой теперь стало уже невозможно игнорировать ни в Крыму, ни в Севастополе. В Крыму произошло фактически обмеление основных водоемов — источников пресной воды, в некоторых городах Крыма — Алуште, Ялте и др. - был установлен режим экономии: подача воды в дома здесь была ограничена двумя часами в сутки.

