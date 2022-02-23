Евросоюз ввел новые санкции против российских депутатов и олигархов

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц РФ, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР или способствовали этому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

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«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик"», — говорится в заявлении ЕС.

Кроме того, целевые ограничительные меры вводятся в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые «сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». К ним отнесли членов правительства, которые были причастны к этим решениям; «банки и бизнесменов/олигархов, поддерживающих финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду»; старших военных офицеров, «сыгравших определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации»; а также лиц, ответственных «за ведение дезинформационной войны против Украины».

Эти санкции накладывают также запрет на любые экономические отношения стран Евросоюза с ДНР и ЛНР, в частности, на импорт товаров из «неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей». Под ограничения попадает торговля и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

В представительстве Франции, председательствующей в ЕС, уточнили, что письменная процедура по санкциям благополучно завершена, юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня. Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом, передает РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин США сообщил о санкциях против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний. Санкции против ПСБ распространятся также на 17 его дочерних компаний, которые связаны с недвижимостью, финансами и технологиями. Помимо этого, США ввели санкции в отношении пяти коммерческих судов компании «ПСБ Лизинг» — дочернего предприятия Промсвязьбанка. В числе судов, попавших под рестрикции, оказались два контейнеровоза (Fesco Magadan и Fesco Moneron), два нефтяных танкера (Linda и Pegas), а также грузовое судно Baltic Leader. Общий тоннаж кораблей составляет почти 148 тыс. тонн.

