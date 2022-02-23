Евросоюз ввел новые санкции против российских депутатов и олигархов

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц РФ, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР или способствовали этому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик"», — говорится в заявлении ЕС.
Кроме того, целевые ограничительные меры вводятся в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые «сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». К ним отнесли членов правительства, которые были причастны к этим решениям; «банки и бизнесменов/олигархов, поддерживающих финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду»; старших военных офицеров, «сыгравших определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации»; а также лиц, ответственных «за ведение дезинформационной войны против Украины».
Эти санкции накладывают также запрет на любые экономические отношения стран Евросоюза с ДНР и ЛНР, в частности, на импорт товаров из «неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей». Под ограничения попадает торговля и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий.
В представительстве Франции, председательствующей в ЕС, уточнили, что письменная процедура по санкциям благополучно завершена, юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня. Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом, передает РИА Новости.
Ранее «Эксперт» писал, что Минфин США сообщил о санкциях против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний. Санкции против ПСБ распространятся также на 17 его дочерних компаний, которые связаны с недвижимостью, финансами и технологиями. Помимо этого, США ввели санкции в отношении пяти коммерческих судов компании «ПСБ Лизинг» — дочернего предприятия Промсвязьбанка. В числе судов, попавших под рестрикции, оказались два контейнеровоза (Fesco Magadan и Fesco Moneron), два нефтяных танкера (Linda и Pegas), а также грузовое судно Baltic Leader. Общий тоннаж кораблей составляет почти 148 тыс. тонн.