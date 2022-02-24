Авиакомпания S7 вернет деньги за отмененные рейсы на юг России

Авиакомпания S7 Airlines готова полностью возместить пассажирам убытки за отмененные рейсы на юг России, говорится в сообщении авиакомпании. Пассажиры могут произвести полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении.

«В связи с ограничением полетов российскими властями рейсы S7 Airlines в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань были отменены 24 февраля 2022 года. Пассажиры могут подать заявку на полный возврат стоимости билета в разделе "Мои бронирования" на веб-сайте и в приложении», - говорится в заявлении перевозчика.

В компании также предлагают обратиться в представительства и офисы продаж авиакомпании, где был приобретен билет. Вся информация о статусе рейсов по этим направлениям будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании, отметили в пресс-службе S7.

С четверга, 24 февраля, Россия закрыла воздушное пространство Ростова-на Дону для гражданских самолетов. Ограничения продлятся до 2 марта. Все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью также было закрыто.

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