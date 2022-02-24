Банки РФ нарастили объем валюты в кассах и банкоматах

Объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах российских банков растет второй месяц подряд. Так в январе показатель вырос на 24,4% до $16,8 млрд, сообщает РБК, ссылаясь на данные Центробанка.

Согласно статистике регулятора, в декабре прошлого года валютные объемы выросли на 21,3%, или на $2,4 млрд. В то же время объем рублевой наличности в кассах и банкоматах в декабре-январе сократился на 7 млрд рублей до 757 млрд рублей.

За два месяца российские банки перевели в кассы и банкоматы иностранных банкнот на общую сумму $5,7 млрд. Показатель стал рекордным, начиная с 2014 года, когда на фоне присоединения Крыма к России объем наличной иностранной валюты увеличился на $8,9 млрд за месяц. Также в декабре того же года показатель увеличился на $7,3 млрд. Изменения произошли на фоне обвала на финансовых рынках после того, как ЦБ РФ повысил ставку до 17%. Показатель также вырос в сентябре и декабре 2017 года, но столь значительно, как за последние два месяца.

Управляющий директор Газпромбанка Private Banking Егор Сусин отметил в своем Telegram-канале, что объем валюты в кассах и банкоматах вырос в январе на фоне оттока валютных депозитов - тогда россияне сняли $1,1 млрд с депозитов и столько же со счетов в иностранной валюте. Сбережения россиян в иностранной валюте в банках сократились на 2,4% до $90,6 млрд. В ноябре 2021 года показатель снизился на 2,7%, или на $2,6 млрд. По словам Сусина, спрос на наличную иностранную валюту будет сильно расти с учетом развития процессов. Центральному банку, возможно, придется начать продавать валюту, чтобы удовлетворить спрос на нее и сдержать ослабление рубля, добавил он.

