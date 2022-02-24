Байден сделал заявление о возможности отправки военных США на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ссылаясь на заявление главы государства.

«Президент не намерен посылать Вооруженные силы США или американские войска воевать в Украину. Эта точка зрения и подход президента не изменились», - цитирует ТАСС заявление Пасаки.

С просьбой о военной помощи к российскому президенту обратились глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Руководители, в частности, сообщили, что Украина стягивает войска к территории соприкосновения, в этой связи республикам необходима военная помощь, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и гуманитарной катастрофы на Донбассе.

Так глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещение установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал, чтобы ВСУ покинули территорию республики. Он отметил, что вопрос доступа к границам республик может быть решен мирным путем.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

