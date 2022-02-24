Украинские военные массово покидают передовые позиции в Донбассе

Военнослужащие ВСУ массово покидают передовые позиции на линии соприкосновения, передает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

«По данным нашей разведки, отмечается, что украинские военные бегут по всей линии соприкосновения массово отказываются выполнять приказы командования и покидают передовые позиции», - сообщил военный.

В то же время, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ запросили гуманитарный коридор. Военный сообщает, что украинские войска прислушались к призыву президента России Владимира Путина и начали складывать оружие. В специальном обращении сегодня утром Путин напомнил, что мы вместе боролись против нацизма, но теперь украинских бойцов заставили присягнуть на верность неонацистам.

