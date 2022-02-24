Что необходимо знать о лечении наркомании

Главное требование к лечению наркомании заключается в комплексном подходе, а ключевая цель состоит в избавлении пациента от патологического влечения к приему наркотиков.

Убедить наркозависимого начать лечение крайне затруднительно. В большинстве случаев больные не хотят признавать наличие проблемы и считают проведение медицинских процедур ненужным. По этой причине зачастую встает вопрос о принудительном лечении наркомании. Терапевтический процесс включает в себя два аспекта: физиологические процедуры и психологическую работу с больным.

Ключ к успешному устранению зависимости от наркотиков заключается в осознании пациентом существующей проблемы и в стремлении ее решить. Для этого требуется консультация психотерапевта, в рамках которой используется метод психологической интервенции, предусматривающий вмешательство доктора в личное пространство пациента. Основная цель вмешательства состоит в позитивных переменах в мышлении больного. Важную роль в решении данной проблемы играет грамотный выбор наркологической клиники.

Программа лечения наркомании состоит из следующих основных этапов:

Осознание наркоманом своей зависимости – проводится первичное консультирование психотерапевта и нарколога. Доктор использует метод психологической интервенции, побуждая пациента начать решение проблемы путем прохождения лечения в наркологической клинике. Родные и близкие пациента должны занимать общую позицию с доктором. Начинать лечение можно лишь после получения его согласия.

Обследование пациента. При диагностике применяются лабораторно-инструментальные методы, обеспечивающие возможность установить этап развития заболевания, нынешнее психологическое состояние больного, наличие или отсутствие сопутствующих патологий и прочие аспекты, имеющие значение для лечения.

Поддерживающая терапия. Она проводится в целях снятия ломки и заключается в очистке организма от наркотиков и продуктов их распада. Процедура детоксикации производится при участии сертифицированных наркологов, имеющих соответствующую лицензию.

Реабилитация – наиболее длительная и сложная стадия лечения наркомании. Выбор программы реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальными психологическими и физиологическими особенностями пациента.

Для постановки диагноза и выбора способа лечения необходима консультация с врачом.