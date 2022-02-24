Дивидендная доходность российских акций – на историческом максимуме

Если верить расчетам управляющей компании «Доход», дивидендная доходность — то есть, отношение размера ожидаемых выплат к текущей цене акции — достигла по состоянию на 22 февраля 14,9% для бумаг, входящих в расчет Индекса Мосбиржи-10. После сегодняшнего обвала рынка она выросла до более 20%.

Такую дивидендную доходность российский рынок акций ранее никогда не показывал. Причем, указанная величина — это не годовые проценты; выплаты по большинству бумаг инвесторы получат до конца лета.

Статья по теме: ФАС России: металлурги, вы неправы

В лидерах по дивидендной доходности за 12 месяцев с результатом около 30% расположились бумаги металлургов — «Северсталь», ММК, НЛМК, «Мечел»-преф и присоединившаяся к ним «Распадская». Первые три эмитента в последние годы постоянно занимают лидирующие позиции по дивидендной доходности, выплачивая акционерам часть заработанной прибыли несколько раз в год. Многие консервативные инвесторы постоянно держат эти бумаги в портфелях, невзирая на периодические просадки их котировок.

Некоторые аналитики считают, что пик роста цен на сталь прошел, и в текущем году после повышения ставки ФРС США котировки основных сырьевых активов будут снижаться. Пока этого не происходит, но даже при значительном ухудшении мировой конъюнктуры черные металлурги с вероятностью, близкой к 100%, обеспечат в текущем году двузначную дивидендную доходность.

Обещают порадовать в этом году выплатами и такие «недивидендные» эмитенты как «Роснефть» (дивдоходность в нынешних ценах акций +23%) и «Газпром» (+24%). У этих эмитентов также хорошие перспективы щедро поделиться с акционерами и по итогам текущего года.

Цены на нефть, несмотря на прогнозы профицита предложения на мировом рынке, пока не думают падать, а «Роснефть» является основным бенефициаром продолжающегося повышения квот на добычу «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+.

Выручка «Газпрома» обещает как минимум не снижаться при любом решении германских властей по «Северному потоку — 2». Если газопровод будет запущен, «Газпром» увеличит экспорт газа, а если нет, то возьмет свое за счет резкого роста цен на газ в Европе.

Есть интрига с годовыми выплатами крупнейших российских банков — Сбера и ВТБ. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в частности, отметил, что менеджмент банка отложил предложения по выплате дивидендов и их размеру. «Мы откладываем коммуникацию того, с каким предложением будет выходить менеджмент с дивидендами на наблюдательный совет до апреля 2022 года и пока воздержимся от прогнозов по дивидендам», — сообщил он. Заявление вполне объяснимое — с учетом возможного включения банка в санкционный лист Запада.

Сбербанк похожих заявлений пока не делал. Дивидендная доходность его обыкновенных акций оценивается в размере 21%, привилегированных — 22%.

С большой вероятностью можно ожидать, что если западные санкции не ударят больно по российскому финансовому сектору, то государство настоит на том, чтобы на дивиденды было направлено 50% прибыли госкомпаний — деньги нужны на восстановление ДНР и ЛНР, а также на социальные выплаты.

Дивидендную доходность акций традиционно сравнивают с доходностью безрисковых ОФЗ. Сейчас это сравнение не в пользу госбумаг. Обязательства российского Минфина со сроками погашения до двух лет торгуются под доходность чуть выше 15% годовых. Покупка акций под дивиденды обещает принести примерно вдвое-втрое больше из расчета процентов годовых.

Однако многих инвесторов от «покупки дивидендов» будет отпугивать тот факт, что акции имеют нехорошую особенность временами падать в цене, в то время как доходность ОФЗ гарантирована государством.

С другой стороны, текущая ситуация говорит в пользу того, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку для стабилизации курса рубля и удержания инфляции. Поэтому цены ОФЗ продолжат снижение, а их доходность к погашению будет расти. В таких условиях желающих покупать рублевые госбумаги будет не много, и часть умеренно-консервативного спроса может уйти в дивиденды.

Возможно, интересной стратегией будет прикупить акции под дивиденды, а на полученные средства закупиться в конце лета ОФЗ в ожидании того, что оправдаются прогнозы аналитиков о снижении ключевой ставки Банка России в конце года, что приведет к росту курсовой стоимости долговых обязательств.

В любом случае дивидендный сезон будет оказывать значительную поддержку котировкам российских акций вплоть до середины лета. Насколько сильную и что будет потом — зависит от развития политической ситуации.