ДНР и ЛНР запросили военную помощь

Главы Донецкой и Луганской народных республики Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбами оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило в среду вечером агентство ТАСС.

Статья по теме: Кто и зачем мог бы начать войну на Донбассе

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в этих обращениях "подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию".

В обращениях говорится также, что "в условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей", цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, зачитавшего текст одного из писем.

Статья по теме: Докуда дойдем

Констатируется, что "Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств".

С учетом вышеизложенного, главы двух республик "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - заявил Дмитрий Песков.

О том, что украинские военные, вероятно, начали наступление на территории населенного пункта Николаева в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил в среду телеканал "Россия -24" со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что после артиллерийского удара со стороны украинских позиций по позициям бойцов ЛНР завязался стрелковый бой.

Так же в среду знаковое заявление сделал в ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, высупая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине. "Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет", - цитирует его агентство ТАСС.