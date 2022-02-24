Эксперт: Сбербанк обладает большими возможностями, чтобы защитить своих клиентов

В связи со специальной операцией под демилитаризации Украины, которую 24 февраля начала Россия, под угрозой попадания в санкционный список оказались и российские банки. Помимо уже введенных Западом санкций против ВЭБа, банка «Россия», ВТБ и Промсвязбанка, сообщалось, что США планируют ввести ограничительные меры в отношении Сбербанка в том случае, если Россия «продолжит вторжение на Украину».

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Сегодня утром на интернет-ресурсах Сбербанка появилась информация об ограничениях на валютные операции. Позже сообщения были удалены и списаны на технический сбой.

Готовились заранее

«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», — говорится новом в официальном сообщении денежно-кредитной организации.

Глава Сбербанка Герман Греф направил письмо сотрудникам с призывом сконцентрироваться на задачах компании и «сохранять уверенность и невозмутимость». Греф отметил, что компании необходимо поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России».

Впрочем, к отражению санкционного давления в банке, очевидно, начали готовиться сильно заранее. Так, еще 1 февраля стало известно, что финансовый конгломерат провел тестирование устойчивости IT-систем, если они будут отключены от зарубежного софта и электроники. В ходе технических учений банку был временно закрыт доступ к Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel, рассказали анонимные источники.

Обсуждение постепенного снижения зависимости от американских компаний проводилось и в прошлом году. В числе прочего менеджеры Сбера обсуждали с отечественными разработчиками возможности перехода на российские ресурсы, связанные и с поддержкой работ систем искусственного интеллекта. Именно это, по мнению представителей банка, поспособствует сохранению большей безопасности Сбербанка и его клиентов.

Продолжим в рублях

В тоже время стоит напомнить, что, например, упомянутый выше банк «Россия» уже работал под санкциями с 2014 года. И к краху финансового учреждения это не привело. Соответственно, апокалиптическим настроениям предаваться не стоит.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец уверен, что в случае возникновения внештатной ситуации Сбербанк, действительно, будет способен защитить активы своих пользователей.

«Сбербанк обладает большим объемом резервов, которые достаточны для того, чтобы компенсировать потери у клиентов. Плюс ко всему пользователи могут рассчитывать на поддержку Центрального Банка, у которого Сбербанк может запросить дополнительное финансирование, чтобы клиенты не пострадали», — рассказал он «Эксперту».

При этом, подчеркнул эксперт, если речь пойдет о прекращении операций Сбером, например, в долларах, тогда вклады населения в иностранной валюте будут конвертированы по курсу в рубли.

«Сбербанк просто продолжит операции в рублях. По такой же схеме продолжил работу в свое время Банк России, который был подвергнут санкциям еще в 2014 году. И мы знаем, что сейчас данная финансовый институт чувствует себя неплохо», — добавил доктор экономических наук.

Таким образом, за счет государственной поддержки, резервов, доминирующей доли на рынке Сбербанк может привлечь дополнительные деньги в условиях кризисной ситуации. «И в таком случае, клиенты потерять деньги не должны», — подчеркнул Зубец.