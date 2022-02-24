Эксперты назвали стоимость самого дешевого дома в Сочи

Самый доступный по цене дом в Сочи продается за 5,3 миллиона рублей. Однако при выборе таких объектов недвижимости стоит обращать внимание на некоторые нюансы, предупреждают эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр». Материалы находятся в распоряжении «Ленты».

Дом со всеми коммуникациями и площадью 76 квадратных метров в Адлеровском районе был признан самым доступным вариантом. Самый дорогой объект был оценен в 1,8 миллиарда рублей. Он расположен в Хостинском районе города, жилая площадь объекта составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

При выборе недорогих вариантов покупателям следует обратить внимание на то, расположено ли жилье в коттеджном поселке или считается отдельно стоящим объектом с полностью огороженной территорией, советуют эксперты. В первом случае жильцам придется иметь дело с управляющей компанией, а во втором — зависеть только от самих себя.

Будущие владельцы также должны убедиться в наличии у объекта адреса и проверить право собственности на объект. Необходимо обратить внимание на коммуникации и проверить, были ли заключены контракты с компаниями-поставщиками.

В декабре 2021 года, по данным агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость», самый бюджетный вариант жилья в Сочи оценивался в два миллиона рублей. Стандартный дом в городе обошелся бы в 35,9 миллиона рублей.

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