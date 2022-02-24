Eжегодную выставку московских художников театра "Итоги сезона 58"

Чем же нам запомнится театральный сезон 2020–2021? Не только же придирчивостью контролеров, вынужденных сортировать жаждущую публику согласно пандемическому регламенту. И уж не тем, что маски – привилегия актеров – вдруг стали обязательным атрибутом зрителя. Российские театры «несмотря на» и «вопреки» ритмично выпускали премьеры, ездили на гастроли, участвовали в фестивалях... и в них по-прежнему работали московские сценографы и художники по костюмам, готовые последовать в любой уголок России. Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности – увлекательное и любопытное занятие.
В выставке участвует около шестидесяти московских авторов, осуществивших постановки не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира АРЕФЬЕВА – «Месяц в деревне», режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава БЕНЕДИКТОВА – «Горе от ума», режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии ГЛЕБОВОЙ – «Стакан воды», режиссер Б. Морозов, театр Et cetera; Ларисы ЛОМАКИНОЙ – «Кармен», режиссер К. Богомолов, Пермский театр оперы и балета; Анастасии НЕФЁДОВОЙ – «Конек-Горбунок», режиссер-хореограф В. Самодуров, Урал Опера Балет; Максима ОБРЕЗКОВА – «Сын», режиссер Ю. Бутусов, РАМТ; Николая СИМОНОВА – «Урожай», режиссер М. Горвиц, Театр на Таганке; Степана ЛУКЬЯНОВА – «Cababasis.Damonen» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Бесы»), режиссер Б. Юхананов, в театре Staatstheater Cottbus, Германия, а также в работах многих других художников.
Дань памяти отдана выдающемуся художнику Сергею БАРХИНУ (31 марта 1938 – 19 ноября 2020). В экспозиции представлены репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю «Меня нет дома» по Д. Хармсу в театре «Эрмитаж» в режиссуре М. Левитина, а также «Мизансцены и образы» к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина – продолжение уникальной серии драматургических сюжетов Мастера.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Билеты на выставку ИТОГИ СЕЗОНА 58 можно приобрести заблаговременно на сайте или в кассах музея в дни проведения выставки.
Адрес музея: ул. Делегатская, 3.
Выставка ИТОГИ СЕЗОНА была создана в 1964 году при кабинете театрально-декорационного искусства Всероссийского театрального общества – ныне Союза театральных деятелей России – по инициативе художников Александра Лушина, Вадима Рындина, Бориса Кноблока и искусствоведа Милицы Пожарской. С тех пор проходит ежегодно, сначала – в Доме Актера на Тверской, а позже, после пожара 1990 года, – на разнообразных московских площадках: от городских картинных галерей и скромных залов до МВЗ «Новый Манеж», Московского музея современного искусства, ЦВЗ «Манеж» и Новой Третьяковки на Крымском валу.
Всероссийский музей декоративного искусства – крупнейший профильный российский музей, расположенный в центре Москвы в старинной усадьбе графа Остермана. В коллекции музея более четверти миллиона произведений декоративного искусства России XVIII–XXI веков. Сегодня музей и его центр моды и дизайна активно формируют коллекцию современного отечественного дизайна, в который на сегодняшний день входит 113 предметов, а также 25 уникальных реконструкций значимых, но не сохранившихся до наших дней дизайн-проектов 1920 – 80-х годов.