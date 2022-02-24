Eжегодную выставку московских художников театра "Итоги сезона 58"

Чем же нам запомнится театральный сезон 2020–2021? Не только же придирчивостью контролеров, вынужденных сортировать жаждущую публику согласно пандемическому регламенту. И уж не тем, что маски – привилегия актеров – вдруг стали обязательным атрибутом зрителя. Российские театры «несмотря на» и «вопреки» ритмично выпускали премьеры, ездили на гастроли, участвовали в фестивалях... и в них по-прежнему работали московские сценографы и художники по костюмам, готовые последовать в любой уголок России. Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности – увлекательное и любопытное занятие.

В выставке участвует около шестидесяти московских авторов, осуществивших постановки не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира АРЕФЬЕВА – «Месяц в деревне», режиссер Е. Перегудов, МХТ им. Чехова; Станислава БЕНЕДИКТОВА – «Горе от ума», режиссер А. Бородин, РАМТ; Анастасии ГЛЕБОВОЙ – «Стакан воды», режиссер Б. Морозов, театр Et cetera; Ларисы ЛОМАКИНОЙ – «Кармен», режиссер К. Богомолов, Пермский театр оперы и балета; Анастасии НЕФЁДОВОЙ – «Конек-Горбунок», режиссер-хореограф В. Самодуров, Урал Опера Балет; Максима ОБРЕЗКОВА – «Сын», режиссер Ю. Бутусов, РАМТ; Николая СИМОНОВА – «Урожай», режиссер М. Горвиц, Театр на Таганке; Степана ЛУКЬЯНОВА – «Cababasis.Damonen» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Бесы»), режиссер Б. Юхананов, в театре Staatstheater Cottbus, Германия, а также в работах многих других художников.

Дань памяти отдана выдающемуся художнику Сергею БАРХИНУ (31 марта 1938 – 19 ноября 2020). В экспозиции представлены репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к его последнему спектаклю «Меня нет дома» по Д. Хармсу в театре «Эрмитаж» в режиссуре М. Левитина, а также «Мизансцены и образы» к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина – продолжение уникальной серии драматургических сюжетов Мастера.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Билеты на выставку ИТОГИ СЕЗОНА 58 можно приобрести заблаговременно на сайте или в кассах музея в дни проведения выставки.

Адрес музея: ул. Делегатская, 3.