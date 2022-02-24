Фондовые рынки пошли вниз, а сырьевые — вверх

Реакция мировых рынков на любые геополитические обострения в последнее время почти инстинктивна, а интенсивность ее зависит от того, насколько звучны заголовки новостей (детали большого значения уже не имеют). Распродаются широким фронтом акции, покупаются казначейские облигации и золото, а также фьючерсы на сырье. В среду и заголовки, и фото, и видеоряд этому способствовали как никогда в последние недели.

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Логика инвесторов проста. Война означает сбой поставок сырья. Это ведет к росту цен на него и к большей инфляции. Это грозит проблемами для бизнеса и ужесточением денежно-кредитной политики. Для любых акций это плохо, но раз Европа ближе к России и зависит от поставок ее энергоносителей, то для ее компаний это особенно вредно. А золото и гособлигации (в первую очередь, американские) — традиционные активы убежища для денег, вырученных от распродаж.

Именно поэтому наибольшее падение в четверг показывали европейские фондовые индексы. В некоторых странах, как, например, на Кипре оно было в районе 1-3%, но в большинстве случаев все было серьезнее. В Германии, Франции и Италии индексы падали более чем на 4%. В Испании, Финляндии и еще ряде стран снижение превысило 5%. В Австрии индекс упал более чем на 7%, в Турции — на 9%. А польский WIG40 снизился и вовсе на 12%.

Но падение акций шло по всему миру, и порой оно было не меньшим, чем в Европе. Так, например, индийский SENSEX закрылся падением на 4,72%.

В США основные индексы открылись снижением более чем на 2%, что увело Nasdaq в зону медвежьего рынка (падение более чем на 20% от исторического максимума). Однако затем акции пошли вверх: Америка все-таки по-прежнему, как и во времена обеих мировых войн, находится на другой стороне океана. В свое время она неплохо заработала на поставках оружия в Европу, и инвесторы в четверг проявили предсказуемый интерес к акциям, связанным с ВПК.

Индекс Bloomberg Commodity взлетал в четверг более чем на 4%, обновив многолетний максимум. Однако после открытия торгов в США и он начал снижение.

Схожим образом повела себя и нефть. Котировки Brent достигали $105,79 за баррель — это максимум с августа 2014 года. Но затем они окатились к отметке $103. Тем не менее важный технический уровень преодолен и теперь открыт путь выше — ближе к уровню $120 за баррель. В США аналитики уже заговорили даже о возможности ухода нефти в диапазон $120-150 в случае нового резкого роста напряженности.