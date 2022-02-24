ФСБ сообщила об атаке на российские гражданские суда со стороны ВСУ Украины

По сообщению погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря два российских грузовых судна подверглись ракетному удару украинских вооруженных сил. По данным ведомства в 11 часов 24 февраля нефтегруз SGV-Flot и судно Serafim Sarovsky были обстреляны украинскими ракетами со стороны города Мариуполь.
Нефтегруз получил повреждения,нашего борту возник пожар. Сообщается также о тяжёлом ранении одного из членов экипажа. К месту происшествия выдвинулись пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ с целью эвакуации раненого.
По информации на настоящий момент возгорание на нефтегрузе потушен силами команды, оба судна продолжили движение.
По сообщению РИА Новости Росморречфлот приостановил с 24 февраля до особого указания судоходство в Азовском море, за исключением Керченского пролива. Судоходство сохраняется между портами Крыма и Кубани.
Ситуация в отношениях России и Украины приобрела режим острой эскалации после начала российскими войсками специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, о чем рано утром в четверг объявил президент Владимир Путин.