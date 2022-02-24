ФСБ сообщила об атаке на российские гражданские суда со стороны ВСУ Украины

По сообщению погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря два российских грузовых судна подверглись ракетному удару украинских вооруженных сил. По данным ведомства в 11 часов 24 февраля нефтегруз SGV-Flot и судно Serafim Sarovsky были обстреляны украинскими ракетами со стороны города Мариуполь.

Нефтегруз получил повреждения,нашего борту возник пожар. Сообщается также о тяжёлом ранении одного из членов экипажа. К месту происшествия выдвинулись пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ с целью эвакуации раненого.