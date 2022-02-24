Гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период»,

Легендарное шоу, в котором приглашенная звезда встает в пару к титулованному профессиональному фигуристу, впервые появилось на Первом канале еще в 2006 году. Татьяна Анатольевна Тарасова остается бессменным Главным судьей проекта все эти 15 лет.

«Юбилейное гала-шоу "Ледниковый период" посвящается Татьяне Анатольевне Тарасовой в год ее юбилея. Она - человек, который является основой нашего проекта, главным судьей, катализатором мнений телезрителей, главным ценителем и самым преданным зрителем одновременно», - подчеркнул Илья Авербух.

Нынешний сезон ледового шоу на Первом канале стал одним из самых успешных. Во многом это было обеспечено появлением новых интересных участников проекта и новых фигуристов, которых не было в предыдущих сезонах – Евгении Медведевой и Натальи Забияко.

«Я счастлив, что этот сезон был очень ярким и имел колоссальный успех у телезрителей. Мы стараемся удивлять своего зрителя не только выступлениями любимых участников проекта, но и номерами наших выдающихся действующих спортсменов, которые вернутся к нам с Олимпийских игр. Очень важно и участие наших любимых артистов, ведь музыка для "Ледникового периода" имеет колоссальное значение, и будет очень много певцов и музыкантов, которые придут нас поддержать», – отметил Авербух, при этом оставив в секрете список музыкальных исполнителей. Выступление фигуристов под живое исполнение известных российских певцов будет изюминкой гала-шоу.

«Это особое наслаждение видеть своего зрителя, с которым мы вместе растем, с которым мы вместе развиваемся, удивлять его, радовать, давать возможность встречаться с любимыми фигуристами и открывать новые имена. Спасибо большое, дорогой зритель, что столько лет вы храните нам верность, мы всегда стараемся отвечать взаимностью», - отметил Илья Авербух.

«Это одно из лучших шоу в мире, потому что в нем участвуют выдающиеся фигуристы планеты. Они за время проекта становятся ещё и настоящими актерами, а медийные личности навсегда влюбляются в фигурное катание и получают незабываемый опыт участия в фееричных ледовых постановках талантливого Ильи Авербуха», – заявила Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Гала-шоу состоится во Дворце спорта «Лужники» 11-12 марта 2022 года. Билеты можно приобрести на сайте www.icetickets.ru

Информация о шоу на официальном сайте Продюсерской Компании «Илья Авербух» www.ice-show.ru