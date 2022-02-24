Германия заявила о готовности обходиться без российского газа

Главный вопрос сейчас для Европы: сумеет ли она жить и работать без газа из России при худшем варианте развития дальнейших событий, при котором поставки российского газа значительно сократятся или даже полностью прекратятся? Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, который сейчас находится с рабочим визитом в Париже, на вопрос обо всей Европе ответить не сумел, но вот относительно Германии он настроен вполне оптимистично. Сооснователь и один из лидеров партии «зеленых» уверен, что немецкая промышленность обойдется и без углеводородов из России.

«Будем покупать больше газа и угля у других стран»,- оптимистично заявил 24 февраля Роберт Хабек телеканалу ZDF.

Он также вновь повторил, что Германия слишком сильно зависит от российских нефти и газа.

По мнению Хабека, цены на нефть и газ продолжат расти на фоне военных действий российских войск на Украине, но этот рост, по его мнению, будет краткосрочным. Он также выразил надежду, что в среднесрочной перспективе цены стабилизируются на приемлемом уровне.

Естественно министр не удержался от критических высказываний в адрес газопровода «Северный поток 2», к которому он относился крайне негативно с самого начала его строительства. Он считает, что подводный газопровод не начнет работать не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.