Цены на газ в Европе взлетели до небес

Главные на европейском континенте голландские фьючерсы на газ взлетели сегодня рано утром после ввода российских войск в Донбасс, как сообщает Bloomberg, на 41% и достигли 125 евро за МВт/час. Правда, уже в 10.02 по Москве газ торговался в Амстердаме на уровне 116 евро за МВт, т.е. на 30% дешевле, чем накануне начала военной спецоперации. Голландские фьючерсы растут всю текущую неделю, сегодня уже их четвертый день роста кряду.

Стремительно нарастающее с понедельника 21 февраля напряжение вокруг Украины поставило под угрозу поставки энергоносителей в Европу, которая уже до нынешнего обострения обстановки находилась в самом эпицентре энергетического кризиса. Континент покупает у России, против которой он сейчас вводит один пакет санкций страшнее другого за другим, более трети необходимого ему газа. Причиной энергетического кризиса стали рекордно низкие запасы «голубого» топлива в хранилищах накануне зимы.

Одной из угроз вполне может стать полное прекращение поставок российского газа в Европу несмотря на неоднократные заявления высокопоставленных российских чиновников, включая президента Путина, о том, что поставки газа прекращаться не будут. Последним об этом уже на этой неделе говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Аналитики из Goldman Sachs Group Inc., Wood Mackenzie Ltd., Rystad Energy AS и других компаний прогнозируют, что высокие цены на энергоносители в целом и газ в частности останутся высокими как минимум до конца 2022 года, потому что топлива сейчас явно не хватает для выработки электроэнергии, обслуживания промышленности и отапливания жилья, общественных, административных и иных зданий и сооружений.

Евросоюз намерен провести 24 февраля срочную встречу европейских лидеров для обсуждения кризиса. Естественно, на ней будет обсуждаться и обстановка на газовом рынке. Европе придется выдержать сильную конкуренцию с Азией за сжиженный газ в случае прекращения поставок трубопроводного газа из России. Около трети его обычно поступает через Украину. Именно на этих потоках обострение ситуации должно отразиться в первую очередь.

«В случае длительных перебоев (с поставками энергоносителей),- говорит газовый аналитик WoodMac Катерина Филиппенко,- может возникнуть катастрофическая ситуация, когда к началу следующей зимы запас газа в европейских хранилищах будет находиться на критически низком, близком к 0 уровне. Цены на газ в таком случае взлетят еще больше, чем сейчас. Придется закрываться промышленным предприятиям, инфляция тоже взлетит до небес. Энергетический кризис вполне может спровоцировать глобальную рецессию».