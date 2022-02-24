Греф призвал сотрудников «Сбера» сохранять спокойствие

Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России». Он также заявил о готовности к любому развитию ситуации для защиты средств, активов и интересов клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разосланное письмо.

«Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов. Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения», — говорится в письме.

Глава Сбера» также подчеркнул, что сейчаас самое время убедиться, что команда сильна духом, и продемонстрировать «надежность и уверенность».

Ранее «Эксперт» писал, что Московская биржа сегодня уже несколько раз приостанавливала торги в связи с достижением рынком установленных лимитов снижения. К полудню Индекс Мосбиржи обвалился почти на 40%. В лидерах снижения акции компаний с госучастием — Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и «Роснефти», падавшие на 50%. В то же время курс рубля стабилизировался, а акции после очередной приостановки торгов пытаются уйти в откат.

