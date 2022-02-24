Кабмин примет меры по защите крупнейших компаний РФ от санкций

Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщает пресс-служба кабмина.

«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в правительстве.

В ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приостановлены, так как размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях – 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, отметили в кабинете министров.

Минфин и Центробанк будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности, а правительство РФ будет содействовать «обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат».

Ранее «Эксперт» писал, что для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения о начале интервенций на валютном рынке, расширении ломбардного списка и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Кроме того, ЦБ предписал брокерам с 24 февраля 11:00 мск приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены особого распоряжения. Кредитным и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты ЦБ по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

