Какие замки на серьгах самые надежные?

Виды замков

Существует более десятка разновидностей систем фиксации, позволяющих надежно удерживать сережку в ухе. Далее мы рассмотрим самые популярные и проверенные годами решения.

Английский замок

Одно из наиболее распространенных и практичных решений. Английский замок относится к надежным системам, которые крайне редко удается расстегнуть случайно. Эта модель отличается компактными размерами и не доставит дискомфорта даже в том случае, если вы решите носить украшение круглосуточно.

Единственный недостаток английского замка — фиксированное расстояние, которое отводится для мочки уха. Если у женщины она чуть толще, чем рассчитывают производители, или отличается нестандартной формой, подобрать подходящую модель будет крайне сложно.

Французский замок

Крепление, состоящее из петли и фиксирующей скобки, также относится к классическим и надежным. Преимуществами серег такой конструкции являются легкость, универсальность, возможность круглосуточной носки.

Выбирая модель с французским замком, постарайтесь не надевать ее на спортивные тренировки. При сильном толчке она может расстегнуться.

Пусеты со штифтовым и винтовым замком

Гвоздики со штифтовой фиксацией — распространенная модель, особенно для первых серег, которые надеваются сразу после прокола. Такое украшение держится за счет плотного прижатия зажима.

Как становится понятно из названия, винтовой замок на пусетах предполагает дополнительное закручивание зажима аналогично гайке. Эти модели считаются более надежными, чем гвоздики на защелках-барашках. Брендовые серьги с бриллиантами как правило делают на замках-защелках, и у каждой компании есть свои фирменные особенности крепления - это не просто тонкие замки-барашки, а сочетание защелкивания и пружинного механизма.

Бесспорное преимущество пусетов — универсальность, широкий выбор моделей, возможность регулировки замка с учетом ширины мочки. Но эти серьги в большинстве случаев не подходят для круглосуточной носки, так как имеют достаточно острые и длинные штифты.

Итальянский замок

Основное отличие итальянского замка от английского — возможность регулировки ширины, что позволяет сделать серьги комфортными для любой мочки.

Приобретая такие модели, помните: система фиксации надежно защищает вас от потери украшения, но является хрупкой. Единственный способ предотвратить поломку замка — снимать серьги перед занятиями спортом и сном.

Замок «Конго»

Такая система отличается максимальной простотой и надежностью. В этом случае серьга фиксирует себя самостоятельно: более тонкая часть изделия вставляется в участок потолще или специально созданную полость в нем.

Главный недостаток замка-конго — возможность его организации только в серьгах-кольцах.

Замок-петля

Закрепление серьги в ухе при помощи длинной тонкой петли — один из самых древних и простых способов фиксации. Такой замок позволяет регулировать украшения с учетом толщины мочки, но не является надежным. Устранить этот недостаток позволяет использование силиконовых зажимов.

Выбор замков на серьгах — ответственная задача, особенно, если речь идет об элитных драгоценностях. Чтобы точно не потерять украшения, выбирайте модели с проверенными годами системами фиксации. Самыми надежными специалисты и любительницы серег считают английский, итальянский и французский замки, а также замок-конго.