Китай сделал заявление по ситуации на Украине

Китай призвал стороны конфликта к сдержанности, но при этом заявляет, что военную операцию, которую в Москве называют «спецоперацией», нельзя считать «вторжением» на Украину, сообщает AFP.

«Китай внимательно следит за последними событиями (на Украине), - заявила на традиционном брифинге в МИД КНР по четвергам официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин в ответ на многочисленные вопросы об отношении Пекина к появлению российских войск на Донбассе.- Мы призываем все стороны проявить сдержанность и не дать ситуации выйти из-под контроля».

Ранее на этой неделе китайские официальные лица раскритиковали Запад за новые санкции против России после признания ЛНР и ДНР.

Хуа отказалась квалифицировать спецоперацию на Донбассе как «вторжение» и назвала этот термин «предвзятым». Она уклонилась от ответа на вопрос, поддерживает ли Пекин контакты с лидерами России и Украины.

«Украинский вопрос имеет очень сложную историю и является результатом «самых разных факторов»»,- поделилась с журналистами своей оценкой ситуации Ху Чуньин.

При этом Хуа обвинила США и их западных союзников в раскрутке кризиса. Вчера она заявила, что США подбрасывают в огонь дрова.

Посольство КНР в Киеве в отличие от посольств западных государств не стало требовать срочной эвакуации находящихся на Украине китайцев, но предупредило об опасности и вероятности серьезных беспорядков, а также посоветовало сидеть дома и без особой необходимости не выходить на улицу.