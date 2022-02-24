Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой

Украина и Россия больше больше не поддерживают дипломатических связей, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - сказал он во время одного из своих выступлений.

Ранее глава Украины ввёл военное положение на всей территории республики. Решение было принято после объявления российского президента Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Также, по словам Путина, Москва не смогла не отреагировать на просьбы непризнанных республик ДНР и ЛНР о военной помощи.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные не наносят ударов по каким-либо гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, при этом гражданскому населению ничего не угрожает.



Примерно через два часа после этого заявления в министерстве добавили, что украинские пограничники "не оказывают никакого сопротивления", украинские системы ПВО подавлены, военная инфраструктура военно-воздушных баз выведена из строя.