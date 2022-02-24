Reuters: Санкт-Петербург не увидит финал Лиги чемпионов

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, УЕФА решил перенести в другой город финал Лиги чемпионов, который должен был пройти 28 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Причина – спецоперация ВС России на Донбассе.

Не исключено, что будет выбран Лондон, который уже заявил о готовности заменить Петербург. Правда, британской столице уже доверено провести финал в 2024 году.

Официально решение о переносе главного матча европейского клубного футбола будет принято в пятницу утром на экстренном заседании Исполкома УЕФА, которое созвал президент европейской футбольной организации Александер Чеферин.

«Развитие ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа вынудило президента УЕФА созвать экстренное заседание Исполнительного комитета в 10 часов утра по центрально-европейскому времени в пятницу 25 февраля,- говорится в заявлении УЕФА.- В нем будет проанализирована создавшаяся ситуация и приняты все необходимые решения».

Группа евродепутатов написала 24 февраля письмо в УЕФА с призывом изменить место проведения финала Лиги чемпионов в этом году и больше не рассматривать кандидатуры российских городов для проведения международных футбольных турниров.