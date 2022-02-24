Марина Брусникина: «Солженицын-писатель и мыслитель в нашем спектакле неразделим»

— Тема Солженицына для вас не новая, вы уже обращались к ней несколько лет назад. Чем вызван такой интерес к неоднозначной фигуре Нобелевского лауреата?

— К солженицынской теме мы уже обращались в 2018 году, в юбилейный год писателя. В Московском Художественном театре мы показали литературный спектакль-посвящение «Ваш А. Солженицын», главную роль в котором исполнил Евгений Миронов. В подготовке сценария нам очень помог Фонд Солженицына. Мы решили взять большой период от времени написания рассказа «Один день Ивана Денисовича» до Нобелевской премии, обратили внимания на его письма. Юбилейный спектакль мы сыграли дважды. Спустя время Авангард Леонтьев решил восстановить этот спектакль в Театре Наций уже в рамках литературного цикла «Наше всё…», который был начал в 2015 году. Мне предложили взять этот материал, к которому я уже прикасалась несколько лет назад.

— Как вы определяете жанр спектакля «Наше всё… Ваш А. Солженицын»? Это литературно-музыкальная композиция?

— Мне кажется, что такое определение всегда звучало несколько странно, а сейчас оно и вовсе потеряло актуальность. Я бы назвала это спектаклем-диалогом, спектаклем-разговором с залом, в основе этого диалога — письма Солженицына. В цикле «Наше всё…» рассказывают о важных для нашей культуре людях. Героями этого цикла в разных постановках стали Александр Пушкин, Антон Чехов, Иван Тургенев, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исаак Бабель, Нодар Думбадзе, Константин Циолковский. И фигура Солженицына будет вписана в этот ряд имен новым спектаклем.

— Как именно будет идти этот разговор?

— Через души. Здесь несколько важных компонентов: письма писателя, актерский состав, во главе которого — Авангард Леонтьев, голоса молодых молодых актеров, звучит голос самого Александра Солженицына, духовные стихи, фортепьянная музыка.

— Расскажите о литературном материале, на основе которого вы создали спектакль.

— Это совместная работа с Фондом Солженицына, которые и предоставили нам вариант текста, мы работали с Натальей Дмитриевной Солженицыной, которая высказывала и свои предложения, чтобы в итоге получился спектакль о пути писателя, с использованием эпистолярного материала, который мало кто знает.

— Тема Александра Солженицына всегда вызывает жесткие споры. Какого Солженицына увидит зритель — идеолога или художника? Будете ли вы обходить острые углы, которые обязательно вызовут споры?

— Мы будем говорить о мужестве этого человека, о его способности преодолевать все, что выпало на его долю, умение действовать вопреки и о том, как несмотря на все сложности, суметь остаться человеком.

— Когда и как лично вам открылся Солженицын как писатель?

— После того, как я прочла «Матренин двор», я поняла, какой силы и мощи этот писатель. Потом уже был «Один день Ивана Денисовича», рассказы, например, «Случай на станции Кочетовка», которые произвели огромное впечатление. На мой взгляд, невозможно разделять Солженицына-писателя от Солженицына-мыслителя. Особенно это видно в его письмах, тех моментах, когда его выгоняли из Союза писателей, когда он пишет о цензуре, когда все значимые русские литераторы подвергались цензуре. Его Нобелевская речь удивительна по силе мужества. В спектакле мы говорим о его силе духа и мужестве.

— Каким вы видите зрителя спектакля?

— Мы все разные, и взгляды у нас разные, но это не отменяет то, что мы можем вступать в диалог, говоря о важном. Есть и такие, кто не хочет говорить, а только разрушает. Например, после прошлого спектакля несколько лет назад в Гусь-Хрустальном вандалы разбили мемориальную доску. Однако есть и другие люди, для которых Солженицын значим.

— С каким чувством зрители должны выйти после спектакля?

— Мы надеемся, что те зрители, которые были не знакомы с творчеством Солженицына, после спектакля обязательно откроют книгу, а те, кто уже хорошо знают тексты Солженицына, скажут спасибо, что эта личность важна многим, что есть понимание великой судьбы, которая основана на силе духа и умении выжить и рассказать об этом пути.