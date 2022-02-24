Марио Бионди, Григорий Лепс, Леонид Агутин и Владимир Пресняков выступят на фестивале в центре Москвы в честь Международного женского дня

Элегантный праздник для самой искушённой публики соберет на одной сцене звезд российской и зарубежной музыкальной индустрии. Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, а также популярный итальянский певец Марио Бионди порадуют гостей фестиваля своими хитами и создадут атмосферу романтического шика.

Организатор фестиваля Максим Берин рассказал о подготовке трехдневного праздника в центре российской столицы: «Мы проводим Фестиваль Big Art в Москве впервые, но столичная публика хорошо знакома с его форматом, поэтому на него есть стабильный спрос. Многие уже побывали на наших роскошных мероприятиях в разных городах мира, таких как Монако, Куршевель, Дубай, Форте-деи-Марми, Марбелья, Порто Черво и Сен-Тропе. Традиционно на фестивале выступают только самые популярные артисты, и мы всегда стараемся делать интересную разнообразную программу, чтобы учесть все возможные запросы даже самой взыскательной публики».

Гостей фестиваля ждет королевский прием: красная дорожка, вспышки фотокамер, сеты популярных Dj, изысканное меню, показы модных коллекций от ведущих российских кутюрье и эксклюзивных ювелирных украшений, а также конферанс от звездных ведущих Игоря Верника и Александра Белова, который также представит гостям свое балетное шоу.

Билеты уже в продаже: https://iframeab-pre5280.intickets.ru/shows/