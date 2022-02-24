Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Международные резервы увеличились за неделю на $3,6 млрд, или на 0,6%, и по состоянию на 18 февраля достигли исторического максимума в $643,2 млрд. Прежний рекорд был зафиксирован неделей ранее, 11 февраля ($639,6 млрд). Это следует из статистики, представленной на сайте ЦБ.

«Международные резервы увеличились главным образом в результате положительной переоценки», — говорится в пояснении регулятора.

Золотовалютные резервы России образуются в результате внешнеторговой деятельности государства и представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Ранее «Эксперт» писал, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 февраля 2022 года составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны). За январь они снизились на 0,14%, или на 3,11 тонны. При этом, стоимость монетарного золота в резервах за январь снизилась на 0,62% — до $132,256 млрд (с $133,070 млрд на 1 января). Доля золота в международных резервах также снизилась с 21,10% до 20,99%.

