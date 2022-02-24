Министр экономики Германии выступил против запуска «Северного потока - 2» в ближайшее время

В краткосрочной и среднесрочной перспективе запуск газопровода «Северный поток — 2» невозможен.

Об этом в прямом эфире телеканала ARD заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. «Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток 2" мог бы быть запущен», — сообщил он. Вместе с тем Хабек подчеркнул, что «конечно, политические усилия должны быть направлены на деэскалацию ситуации».

Помимо этого, министр заявил о необходимости отказаться от покупки угля и газа в России после начала военной операции в Донбассе, призвав покупать газ и уголь в других странах. «Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в большем объеме, потому что не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал Хабек.

Ранее Роберт Хабекя критиковал правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель за поддержку строительства газопровода «Северный поток - 2». Он является (вместе с Анналеной Бербок) сопредседателем партии Союз 90 / Зелёные.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам, сообщив о вводе российских войск в Донбасс и начале специальной военной операции. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — подчеркнул российский лидер.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ссылаясь на заявление главы государства.