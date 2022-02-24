Минобороны РФ: СБУ Украины реализует провокации

Как сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель Минобороны Владимир Конашенков, Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок».

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«В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети», — сообщил Владимир Конашенков.

Как указал официальный представитель Минобороны целью данных роликов является обвинение России в якобы неизберательности и непропорциональность ударов для запутывания мирного населения и трансляции на западных каналах.

«Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — уточнил Конашенков.