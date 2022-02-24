Минобороны РФ: штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел аварию в ходе военной операции на Украине

Штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел авиакатастрофу в ходе операции по демилитаризации Украины, лётчик жив.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.

«В Воздушно-космических силах РФ в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию российский штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», – заявил Конашенков, не уточняя, где именно произошло ЧП.

Другие подробности случившегося не называются.

Ранее сообщалось, что по словам Конашенкова, войска ЛНР и ДНР перешли в наступление при огневой поддержке Вооруженных сил России.

«В результате прорван передний край эшелонированной и хорошо оборудованной в инженерном смысле обороны Вооруженных сил Украины», — заявил он.