Московская биржа приостановила торги из-за падения рубля до установленных границ

Торги на Московской бирже приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — сообщила пресс-служба биржи.

Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. «Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени», — говорится в сообщении СПБ биржи. Уточняется, что торги приостановлены на фоне объявления военной спецоперации России из-за ситуации на Донбассе.

После заявления президента России Владимира Путина о начале военной операции в начале утренней торговой сессии доллар взлетел выше 84 рублей, евро поднялся выше 95 рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.

В последние недели ситуация на Донбассе обострилась. Киев сосредоточил большую часть армии на линии соприкосновения и регулярно проводил обстрелы ополченцев ДНР и ЛНР, применяя при этом запрещенную технику. В связи с угрозой вторжения Украины непризнанные республики эвакуировали женщин, детей и стариков в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля лидеры самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой незамедлительно признать их независимость.

21 февраля президент Владимир Путин обратился к нации и сообщил, что считает необходимым немедленно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Соответствующие указы были подписаны в прямом эфире. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта на Донбассе, кроме военного.