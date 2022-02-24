На Украине объявлено военное положение

На всей территории Украины введено военное положение, сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к нации в Telegram.

«Мы вводим военное положение по всей нашей стране», - сказал он.

Глава государства Зеленский призвал украинцев не паниковать.

«Нам нужно спокойствие от всех вас, если возможно, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы работаем. Армия работает, весь сектор безопасности и обороны Украины работает», - сказал он.

Украинский лидер созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, передает издание «Страна.ua».

Также глава республики сообщил, что 24 февраля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, который заверил, что Соединенные Штаты начали группировать международную поддержку Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Вскоре после заявления сообщили о взрывах вблизи крупнейших украинских городов, сообщило агентство «Интерфакс». Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам и гражданскому населению ничего не угрожает.

