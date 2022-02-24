НАТО привела в боевую готовность военные самолеты на восточном фланге

Североатлантический альянс готовится защищать союзную территорию. В состояние боевой готовности приведены сотни военных кораблей и самолетов НАТО, сообщает Reuters. Кроме этого, в Восточную Европу в самое ближайшее время планируется отправить дополнительные войска.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на пятницу экстренный саммит Альянса, в котором предполагается участие президента США Джо Байдена, а также лидеров Швеции, Финляндии и евросоюзовских организаций. На повестке один вопрос: события на Украине.

Активация натовских оборонных планов (GRP) применяется крайне редко и свидетельствует, по словам главы НАТО, о серьезности ситуации на Украине.

Украина не является членом НАТО, поэтому на ее территории, утверждает Йенс Столтенберг, нет войск Альянса. Он также утверждает, что предпринимаемые НАТО действия носят сугубо оборонительный характер.

Тем не менее, НАТО планирует ускорить размещение Сил быстрого реагирования на востоке Европы и разместить подразделения в Румынии и Болгарии, а также, возможно, в Венгрии и Словакии наподобие тех, что сейчас находятся в странах Балтии и Польше.