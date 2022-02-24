Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Нефтегаз-2022»

Выставка «Нефтегаз» уже на протяжении более двух десятилетий является главным отраслевым мероприятием, собирающим сотни компаний-экспонентов и десятки тысяч гостей. В 2021 году участниками выставки стали 449 компаний из 23 стран мира. Компании из Германии традиционно примут участие в 21-й международной выставке «Нефтегаз» в составе национального павильона. «Нефтегаз» вошла в список мероприятий правительственной программы по поддержке немецких компаний на зарубежных специализированных выставках. Следуя принципам трансформации глобальной экономики и ТЭК, выставка постоянно расширяет свою тематику, в ее рамках современные технологии представляют, как признанные лидеры нефтегазового машиностроения и сервиса, так и технологические стартапы, формирующие новые передовые ниши глобальной энергетики.

Основные темы деловой программы Национального нефтегазового форума: анализ и прогноз развития энергетических рынков; фискальная политика и монетизация запасов нефти и газа; технологическое и цифровое лидерство: научно-технологический суверенитет и импортоопережение; карбоновые полигоны и зеленое финансирование; роботизация и искусственный интеллект; экологическое машиностроение; ESG-трансформация; Carbon Free Zone и углеродный менеджмент; стратегия развития водородной энергетики; трудноизвлекаемые запасы: технологическая эффективность отечественных решений; цифровые платформы и технологии.

Проведение Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» на единой площадке обеспечивает мощный синергетический эффект. Это позволяет одновременно обсудить важнейшие теоретические проблемы и практические задачи ТЭК и «вживую» ознакомиться с новейшими технологическими достижениями энергетической отрасли.

Подтверждением высокого уровня экспертной дискуссии и практической отдачи ННФ и выставки «Нефтегаз» служит участие в них представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний энергетического сектора и смежных отраслей, лидеров экспертного сообщества, а также представителей ведущих СМИ.

www.neftegaz-expo.ru

www.oilandgasforum.pro