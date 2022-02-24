Названа сумма затрат россиян на подарки к 23 февраля и 8 марта

Россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта в текущем году больше, чем в 2021 году, сообщают «Известия», ссылаясь на результаты опроса популярного маркетплейса.

Согласно исследованию, в среднем граждане готовы выложить на гендерные праздники около 3,5 тысяч рублей. В то же время респонденты потратят в среднем в два раза больше на подарки женщинам, чем мужчинам, отмечается в опросе.

Почти 40% респондентов планировали приобрести подарки на сумму 1-2,5 тысячи рублей к 23 февраля. 17 % намерены ограничиться суммой в тысячу рублей. Только 11% россиян признались, что потратили на подготовку к празднику более пяти тысяч рублей.

В то же время к 8 марта 36% респондентов планируют выделить на подарок 2-4,5 тысячи рублей. Еще 19% хотят потратить более пяти тысяч рублей на подготовку сюрпризов к празднику. Только 8% респондентов заявили, что купили бы символические подарки на сумму до тысячи рублей.