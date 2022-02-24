Нефть дорожает на 5%

Нефть дорожает утром 24 февраля до 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.02 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в апреле прибавила 4,7% до $101,4 за баррель. Ранее в ходе утренних торгов она подскочила сразу на 5% до $102,07. Майские фьючерсы по состоянию на 8.12 по московскому времени выросли на 4,54% до $98,32, апрельские фьючерсы на WTI прибавили 4,78% до $96,48 за баррель.

Нестабильность на нефтяном рынке стала проявляться сразу после заявления президента России Владимира Путина о военной спецоперации России в Донбассе. Инвесторы в настоящее время оценивают возможное влияние санкций против России на мировой рынок нефти.

«Санкции против России могут нанести экономический ущерб, она производит около 11% мировой добычи сырой нефти, которая не может быть существенно заменена в краткосрочной перспективе», - заявили аналитики ЦБА The Wall Street Journal. Между тем, по мнению аналитиков IG, в случае роста украинского кризиса, ситуация может перерасти в энергетическую нестабильность

