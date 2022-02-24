«Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе»

«К сожалению, наша встреча проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя планировали мы ее заранее», — сказал в начале мероприятия глава государства и предоставил слово руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Глава РСПП констатировал, что с 2014 года российский бизнес работает в сложных условиях, на которые влияет геополитика, поэтому научился переживать кризисы. Основным лейтмотивом его выступления стала просьба обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса на фоне сложившейся политической ситуации. Также была затронуты темы возможных санкций в отношении российских компаний, импортозамещения и поиска новых партнеров в тех странах, которые открыты к сотрудничеству.

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«Безусловно, многое зависит и от своевременности и успешности деятельности правительства. Речь идет не только о том, чтобы хеджировать те или иные риски, минимизировать последствия санкционных режимов для развития страны. Речь идет и о повестке развития», — отметил Александр Шохин.

Среди важнейших направлений такого рода им были названы завершение доработки механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений с применением формульного подхода, который делает предсказуемыми будущие условия, в том числе и в контексте возможных санкций, влияющих на уровень инфляции, дефицит бюджета, курс рубля.

Также было предложено продлить срок действия наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки бизнеса: корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов.

«С учетом введенных санкций в отношении суверенного долга, безусловно, нужно думать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов», — предложил президент РСПП.

Еще одно направление минимизации внешних финансовых рисков, по его словам – это введение эффективного регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют.

«Мы исходим из того, что Россия не закрывается, а остается частью мировой экономики. И поэтому мы не отказываемся от международных договорённостей по ключевым направлениям сотрудничества. В частности, речь идет об углеродной проблематике, о проблематике климата. Я думаю, правильно было бы, чтобы наши зарубежные партнеры понимали: климатические проекты – это не та сфера, где могут применяться жесткие секционные режимы, поскольку это в интересах всего человечества», — добавил Шохин.

В ответ Владимир Путин указал на то, что происходящее на Украине является вынужденной мерой. «Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами было отреагировать невозможно. Все попытки – по нулям. Откровенно говоря, я даже удивлен. Мы ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — посетовал президент.

«Мы все понимаем, в каком мире живем, и готовились к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикции и санкционной политики. Тем не менее, хочу сейчас сказать то, что считаю крайне важным, и о чем сейчас сказал президент РСПП», — продолжил Владимир Путин. Он согласился, что Россия остается частью мировой экономики и заверил, что она не собирается наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой сама находится.

«Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы», — подчеркнул глава российского государства.

«Хотел бы обратиться к Вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы экономику, производство, рабочие места, исходя из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, власти в самом широком смысле этого слова, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам хорошие условия. Ответ может быть только один: обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы была предсказуемость определенная», — обратился Владимир Путин к собравшимся.

«Государство сейчас должно поддержать российский бизнес»

Хотя значительная часть мероприятия прошла в закрытом формате, экспертное сообщество в целом оптимистично оценило сам факт состоявшегося диалога, который, что характерно, прошел в том же кремлевском зале, где несколько дней назад прошло судьбоносное заседание Совета безопасности. Кроме того, «Эксперту» удалось узнать об ожиданиях бизнеса в части практических итогов встречи.

«Геополитические риски для бизнеса и для всех компаний, вовлеченных в международную торговлю и внешнеэкономическую деятельность, резко возросли. США и их союзники угрожают блокировкой счетов и расчетов. Это может сильно затруднить работу компаний. Потребуется экстренное финансирование из иных источников. И здесь государство в лице госбанков и банков развития как раз и может стать “кредитором последней инстанции”. Именно с такой просьбой может обратиться бизнес, как и с ходатайством о налоговых каникулах. А главной просьбой может стать призыв к государству о расширении объема госзакупок, то есть о прямой поддержке бизнеса компаний», — высказал свое мнение «Эксперту» генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«Конечно, государство сейчас должно поддержать российский бизнес с учетом западных санкций. Мы с ними справимся, но потери возможны. Прежде всего, путем льготных кредитов и прямых субсидий на программы импортозамещения по тем товарам (электроника, оборудование и другие), которые могут перестать поставляться в Россию. Далее, обеспечить валютой за счет резервов Центробанка компании, которым Запад может ограничить финансовые трансакции. Вообще, в целом открыть госрезервы по критически важным ресурсам по которым зависим от внешних поставок, например, редкоземельным металлам. И, как и в разгар пандемии нужно оказать целевую поддержку компаниям малого и среднего бизнеса. Они могут в начале столкнуться с оттоком клиентов. Хотя, вчера в соседнем доме ресторан ломился от посетителей», — поделился с «Экспертом» Александр Зобов, заведующий кафедрой маркетинга РУДН.

«Чего в сложившейся ситуации бизнес ждет от государства, а государство – от бизнеса? Отвечая на этот вопрос, главное не прийти к конфликту интересов, конфликту между государством и крупным бизнесом, когда последний будет продолжать думать о максимизации прибыли, а первый, очевидно, нуждаться в определенной поддержке. Идеальный вариант: чтобы в ответ на возможное получение средне- и долгосрочных гарантий от государства по сокращению налоговой нагрузки, прочих государственных гарантий, всевозможные программы поддержки, а также льготное кредитование, государство также могло рассчитывать в краткосрочной перспективе на поддержку со стороны крупного бизнеса. Время такое, когда нужно объединить усилия для достижения общей цели», — заявил «Эксперту» заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев.

«Ощущение нестабильности стало, наверное, единственной стабильной реальностью для российского бизнеса. Как сказал один из участников исследования “Платформы” 2019 года — “вести бизнес в России - это быть на войне”. При этом в ситуации кризиса аналогичного тому, с которым мы столкнулись, бизнесмен оказывается в двойственном положении. С одной стороны, он — гражданин, который живет в своем пузыре доверия тем или иным экспертам, поддерживает тот или иной идеологический лагерь. И может относиться с симпатией или антипатией к принятым решениям. Но с другой стороны, он думает в бизнес-логике: как события сказываются на рынке, жизнеспособности компании, сотрудниках, партнерах, клиентах, развитии индустрии. И в этих обстоятельствах можно ждать роста недовольства со стороны бизнеса», — прокомментировала «Эксперту» ситуацию генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева.

«Также внешнее давление на экономику и ослабление спроса усиливают запрос и требовательность к внутренним, институциональным факторам. Бизнес в России умеет работать с фоновыми проблемами: снижением спроса, слабостью инфраструктуры, трудностями кредитования. Он учится работать с регулярными рисками, но ничего не может сделать с “рисками-интервенциями” — изоляцией, сужением рынков сбыта, ограничениями импорта. Угроза здесь исходит извне и не подконтрольна менеджменту. Единственная сторона, к которой можно апеллировать — это государство», — считает она.

«Бизнес оказался в сложной ситуации. Есть угроза блокировки счетов, дефицит ликвидности — все это затруднит работу компаний. Потребуется как минимум, чтобы не осложнились и без того непростые условия – регулятор не ужесточал бы нагрузку на бизнес, была рассмотрена возможность льготных каникул», — подытожил для «Эксперта» ожидания бизнесменов председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.