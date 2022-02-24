Преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг

В последнее время выполнение данных функций все чаще делегируется сторонним фирмам в рамках аутсорсинга бухгалтерских услуг. Специалисты таких фирм обладают нужными знаниями, опытом и техническим оснащением для высокопрофессионального решения стоящих перед ними задач.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг обеспечивает следующие преимущества:
- Высокий уровень обслуживания. Специалисты аутсорсинговых фирм имеют профильное образование и богатый опыт сотрудничества с разными организациями, регулярно повышают квалификацию и проходят переаттестацию. Благодаря этому их клиенты могут избежать споров с надзорными инстанциями, а также штрафов и расходов, связанных с исправлением допущенных ошибок.
- Гарантия высокого качества обслуживания и строгая конфиденциальность. Заказчик подписывает договор с аутсорсинговой фирмой, в котором прописаны обязанности обеих сторон и их ответственность за невыполнение своих обязательств.
- Оперативность выполняемой работы. Среди руководителей предприятий распространено мнение, что использование услуг сторонней фирмы понизит эффективность ведения бухучета, поскольку ее специалистам придется долго вникать в непонятную для них специфику. На деле все обстоит иначе – проблемы решает целая команда специалистов, готовая выполнить оперативный анализ и быстро принять решение относительно различных участков бухгалтерии.
- Непрерывность работы. Поскольку в аутсорсинговой фирме работает целая команда специалистов, даже если кто-то из них уйдет на больничный, в отпуск или декрет, его обязательно заменит другой специалист. Благодаря этому обеспечиваются непрерывность ведения бухучета и своевременная сдача налоговой отчетности, что позволяет исключить возникновение сложностей во взаимодействии с контролирующими государственными органами.
- Сокращение затрат. При использовании услуг аутсорсинговой фирмы отпадает необходимость в найме штатного бухгалтера, обустройстве его рабочего места, расходах на выплату зарплаты и повышение квалификации. Особенно эффективно с точки зрения экономии прибегать к аутсорсингу в тех случаях, когда необходимость в бухгалтерских услугах у предприятия возникает время от времени или когда оно не ведет коммерческую деятельность.