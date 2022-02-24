Преимущества работы с таможенным брокером

Таможенное сопровождение с https://meridian.broker позволит избежать многих проблем и получить широкий спектр услуг.

Оформление декларации за своей ЭЦП. Главные преимущества этой возможности для клиента таковы:

отсутствие необходимости нанимать штатных работников, специализирующихся на таможенном оформлении;

отсутствие необходимости получать электронно-цифровую подпись, которая выдается лишь на официально трудоустроенного работника компании;

отсутствие необходимости в приобретении и регулярном обновлении ПО, требуемого для оформления и подачи декларации в электронной форме в таможенный орган.

Возможность оплаты таможенным брокером всех таможенных сборов. Основные преимущества этой возможности для клиента заключаются в следующем:

при нехватке денежных средств у клиента на таможенные сборы таможенный брокер готов внести недостающую сумму из своих средств, причем это займет всего несколько минут;

отсутствие необходимости для клиента оплачивать таможенные сборы, поскольку они могут быть оплачены таможенным брокером;

клиент имеет возможность воспользоваться кредитом на небольшой срок для уплаты таможенных сборов.

Благодаря тому, что таможенный брокер принимает участие во всех операциях с грузом и таможенных процедурах, владелец груза избавлен от необходимости присутствовать при предварительном осмотре груза или при его досмотре. Кроме того, таможенный брокер принимает участие во всех операциях, проводимых на складе временного хранения, включая помещение товара на склад временного хранения, выдачу товара со склада временного хранения, его погрузку в транспорт и пр.

Поскольку таможенный брокер берет на себя солидарную ответственность за несоблюдение таможенных правил, клиент избавлен от необходимости заботиться о правильности оформления декларации. В случае совершения брокером ошибки, повлекшей возбуждение дела об административном правонарушении, он целиком оплачивает штрафы за свой счет, а также может представлять своего клиента и защищать его интересы.

Таможенный брокер оказывает юридическую поддержку своему клиенту, постоянно отслеживая последние нововведения в таможенном законодательстве. При этом он своевременно информирует своих клиентов обо всех нововведениях в таможенном законодательстве.

Необходимо учитывать, что все вышеперечисленные преимущества действуют лишь при использовании услуг лицензированного таможенного брокера. При обращении к «серому» таможенному брокеру владелец груза лишается их.