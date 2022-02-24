Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе

Глава РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса объяснил причину спецоперации российских войск в Донбассе.

По словам президента, России не оставили иного выбора, а все попытки решить всё другим путём не было, передаёт РИА Новости.

«Это вынужденная мера. Нам просто не оставили выбора, шанса поступить иначе. Все наши попытки были нулевыми», – пояснил Путин.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Позже Владимир Зеленский объявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.