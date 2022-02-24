Радость противников «Северного потока — 2» представляется преувеличенной

Похоже, расчеты на прагматичность и практичность немцев оказались переоценены. Берлин не один год стойко отражал непрерывные атаки из-за океана на скандальный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, утверждая вместе с Москвой, что это чисто коммерческий проект, и что он не имеет никакого отношения к геополитике. Однако сейчас немцы сдались.

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Канцлер Олаф Шольц объявил об остановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» в связи с событиями на юго-востоке Украины. Поводом к такому радикальному решению послужило признание Москвой независимости ЛНР и ДНР, за которой последовала спецоперация Минобороны России на их территории.

Подводный газопровод должен был ослабить давление на европейских потребителей, столкнувшихся в последние месяцы с рекордными ценами на энергоносители и, в первую очередь, на газ, а также на электроэнергию. Предполагалось, что он ослабит давление высоких цен на газ и на правительства европейских стран, которые уже потратили миллиарды евро на поддержку населения.

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — прокомментировал эту новость в Twitter зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Президент Путин пообещал, что Россия не прервет поставки газа в Европу и будет продолжать выполнять все обязательства по долгосрочным контрактам. Кремль продолжает надеяться, что остановка сертификации «Северного потока — 2» все же будет временной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Соответствующие управления (правительства) сейчас заново проанализируют ситуацию с поставками газа в свете событий последних дней», — заявил Олаф Шольц.

Больше всего в ФРГ остановке сертификации «Северного потока — 2» рады «зеленые», которые с самого начала строительства были наиболее яростными его критиками. Сооснователь партии Роберт Хабек, возглавляющий в правительстве Шольца министерство экономики, заявил 23 февраля, выступая по радио, что немцы смогут вообще прожить без российского газа. Он явно намекал на проявившиеся в последние дни призывы закрыть не только вторую, но и первую, уже работающую очередь газопровода «Северный поток».

Поддерживают Германию, которая в последнее время считалась слабым звеном в «монолитном фронте» коллективного Запада против России, и США вместе с подавляющим большинством их союзников. Многие называют решение канцлера Шольца первым шагом в ослаблении зависимости главной экономики Европы от российского газа.

«Это огромное изменение в международной политике Германии, которое будет иметь большие последствия как для энергетической безопасности, так и для отношений Берлина с Москвой, — приводит Reuters слова Марселя Дирсуса из Института политики безопасности при университете Киля. — Оно позволяет говорить о серьезном намерении Берлина заставить Россию заплатить дорогую цену».

И все же радость противников «Северного потока — 2» тоже представляется преувеличенной. Справедливости ради следует сказать, что Олаф Шольц не принял какое-то эпохальное решение, а всего лишь подтвердил принятое еще в ноябре прошлого года Федеральным сетевым агентством (FNA) — регулятором для рынков электроэнергии, газа, телекоммуникаций — решение о приостановке сертификации.

Хотя, конечно, назвать вторничное заявление господина Шольца простым повторением принятого ранее решения тоже нельзя. Приостановка процесса сертификации три месяца назад объяснялась требованием к оператору газопровода, который, кстати, уже готов к работе и должен был быть открыт еще в декабре 2021 года, зарегистрироваться в ФРГ в качестве юрлица. Сейчас же об этом требовании в Берлине, похоже, «забыли». На первое место вышел кризис вокруг Украины.

К тому же, в прошлом году считалось, что процедура продолжится весной или, в крайнем случае, летом. Сейчас же никто не возьмется ответить на вопрос, когда она возобновится и возобновится ли когда-нибудь вообще.

Напомним, что хозяином газопровода «Северный поток — 2» является российский газовый гигант «Газпром», который оплатил половину стоимости его строительства. Вторую половину расходов разделили британская Shell, австрийская энергетическая компания OMV, а также французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall DEA.