С 5 часов утра в ряде городов Украины раздались взрывы, сообщил "Интерфакс", в том числе в районе киевского аэропорта Борисполь.

Мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске, передает агентство со ссылкой на данные украинских источников. Часть Одессы осталась без электропитания.

Сообщается, что ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра, сильных пожарах в Николаеве.

Ранее сообщалось о взрывах в Донецке и Луганске, а также о стрельбе в Киеве.