Национальная безопасность Пассажирские перевозки

Россия издала NOTAM о закрытии воздушного пространства на границе с Украиной и Белоруссией

24 февраля 2022, 08:22
EPA/STRINGER/ТАСС
Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска

В связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов, обусловленным применением вооружения и военной техники, Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией, сообщило агентство ТАСС. Это известие содержится в изданном российскими авиавластями NOTAM.

Извещения в формате NOTAM (NOtice To Air Missions — извещение лётному составу)представляют собой документы с оперативной информацей об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационной информацией.

Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта, уточняет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с полной версией NOTAM. 

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией действует на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.