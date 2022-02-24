Россия издала NOTAM о закрытии воздушного пространства на границе с Украиной и Белоруссией

В связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов, обусловленным применением вооружения и военной техники, Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией, сообщило агентство ТАСС. Это известие содержится в изданном российскими авиавластями NOTAM.

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Извещения в формате NOTAM (NOtice To Air Missions — извещение лётному составу)представляют собой документы с оперативной информацей об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационной информацией.

Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта, уточняет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с полной версией NOTAM.

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Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией действует на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.