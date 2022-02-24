Россия приостанавливает судоходство в Азовском море

Судоходство в Азовском море приостановлено, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.

«С 4 часов утра 23 февраля, на основании предупреждения Министерства обороны, навигация в Азовском море приостановлена», - рассказал источник агентству.

Навигация в Керченском проливе официально не запрещена, однако из-за закрытия Азовского моря судам пока не рекомендовано выходить в акваторию Азовского моря, добавили в ведомстве.

«Судоходство в Керченском проливе мы не приостанавливали, но судам пока некуда идти, поэтому движение там минимальное. Суда могут ходить не только вдоль, но и от берега к берегу», - сказал собеседник агентства.

В Министерстве транспорта Крыма ТАСС уточнили, что инфраструктура в проливе работает в штатном режиме. Ранее источник в морской сфере сообщил, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля выступил с обращением к нации, а котором заявил, он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, но стране не может оставить без ответа обращение лидеров непризнанных республик о военной помощи

