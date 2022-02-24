Россия смела фигуры: почему Москва начала операцию на Украине

24 февраля мир проснулся в новой реальности. Рано утром президент России Владимир Путин сделал то, что от него многие ожидали еще 8 лет назад – объявил о начале специальной военной операции.

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«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил российский лидер.

На Западе уже назвали произошедшее «войной против Украины». И, казалось бы, речь действительно идет о войне. Под Киевом, Харьковом, Одессой и Мариуполем ракетными ударами уничтожены военные объекты – военные склады, командные пункты (об этом уже заявили украинские власти), а также, вероятно, системы ПВО. Украинские ВМФ перестали существовать, в Одессе и Мариуполе, по слухам, идет высадка российского военно-морского десанта. Даже пошли слухи о том, что российские ВДВ заняли киевский аэропорт Борисполь.

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Однако постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя четко заявил, что происходящее нельзя назвать войной – это именно что специальная военная операция. И он, по сути, полностью прав.

Во-первых, потому, что Россия воюет не с украинским народом, а с теми, кто «захватил власть в Киеве и удерживает ее». Теми, кто вот уже 8 лет проводит политику, враждебную как для россиян, так и для украинцев. Теми, кто вот уже 8 лет отдает приказы бомбить города и села Донецкой и Луганской Народных республик. И теми, кого Россия сейчас, по словам Владимира Путина, привлечет к ответственности – и при этом не собирается «оккупировать» территорию Украины.

Владимир Путин уже попросил украинских военных разойтись по домам. Да, послушаются его не все – в частности, вряд ли будут сдаваться националисты из террористических подразделений «Азов» и т.п. Однако это и хорошо. «8 лет на Украине нацисты рассказывали, как они воюют с российской армией. Сегодня украинским нацистам наглядно и предметно демонстрируют, что такое война с российской армией», — пишет известный российский блогер Кассад.

Во-вторых, это не только военная, но еще и политическая специальная операция. Целью которой действительно является не захват Украины, а попытка выстроить новые правила игры. Правила, которые должны принести мир и стабильность – как минимум Европе.

Все испробовали

Да, метод специфический, не совсем стандартный – однако проблема в том, что стандартные Россия уже испробовала. Все нулевые годы Москва пыталась вежливо объяснить западным партнерам необходимость создания новой системы коллективной безопасности в Европе. Неделимой безопасности, где интересы России были бы учтены и интегрированы. Однако все эти проекты пространств «От Владивостока до Лиссабона» были проигнорированы Западом, а апофеозом западного игнора стал поддержанный США и ЕС Майдан на Украине. Майдан, по итогам которого проект «Не-Россия» превратился в «Анти-Россию».

Но и тут Москва пошла стандартным способом – добившись заключения Минских соглашений (подразумевающих федерализацию Украины и возвращение ей нейтрального статуса), Кремль пытался убедить Украину начать их выполнять, а западных партнеров – побудить Киев к этому выполнению. 8 лет пытался. В ответ не только получил демонстративный отказ Украины следовать пунктам Минска (даже режиму прекращения огня), но и обвинения Запада в том, что это Россия не выполняет Минские соглашения. И все эти 8 лет жители ДНР и ЛНР, восставшие за право быть русскими, страдали от украинской блокады и обстрелов.

В середине 2021 года показалось, что Запад стал прозревать. Рост угрозы американскому лидерству со стороны КНР, общее ослабление США из-за внутренних проблем, осознание невозможности добиться смены режима в Москве, к чему там более или менее явно стремились – все это привело к запросу на прагматизацию американской внешней политики. Байден согласился вести диалог с Россией.

Однако за почти полгода переговорного процесса стало ясно, что Вашингтон под переговорами видит очередную перезагрузку по-обамовски – то есть попытку навести косметический марафет в отношениях без решения глубинных проблем (тех же угроз России, которые исходят от НАТО). Попытки Москвы продвигать диалог в этом направлении понимания в США не нашли, а предупреждения Кремля об ответных «военно-технических шагах» в случае срыва/забалтывания переговорного процесса игнорировались. Соединенные Штаты даже не удосужились обнулить дипломатические санкции и восстановить работу посольств.

Путин долго терпел. Последней каплей стали продолжающиеся украинские обстрелы ЛНР и ДНР даже после признания их со стороны РФ. И после этой капли чаша терпения оказалась переполнена. Российский президент принял явно крайне непростое, но логически вытекающее из ситуации решение – смести фигуры с доски, и тем самым принудить все-таки Запад начать выстраивать новую диспозицию.

Она, конечно, сложится не сразу. Поначалу Россия получит либо жесточайшие санкции, мировой кризис и затем выстраивание новых правил игры, либо – при хорошем раскладе – краткосрочные демонстративные санкции и почти сразу же переговоры о новых правилах, поскольку Штаты не могут позволить себе такой кризис. Особенно на фоне демонстрации Путиным максимальной решимости.

К сожалению, новую реальность пришлось формировать именно так.