Российский рынок акций готов к развороту вверх

Во второй половине дня ситуация на рынке акций стабилизировалась. Большинство «голубых фишек» отскочило от локальных минимумов дня, в течение которого акции таких эмитентов как Сбербанк, «Роснефть», «Газпром» падали более чем на 50%.

Статья по теме: Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть» падали в моменте более чем на 50%

Во многом утренняя паника была спровоцирована массовым «выходом по стопам», бегством из бумаг начинающих инвесторов и маржин-колами — то есть, принудительным сокращением позиции брокерами из-за недостатка средств на счетах для поддержания маржинальных позиций.

Сказали свое слово и спекулянты, начавшие открывать шорты в расчете откупить проданные акции по более низкой цене. Но их быстро остудил Банк России, временно запретив необеспеченные продажи.

Торги на Московской бирже приостанавливались несколько раз.

С обеда ажиотажные продажи прекратились, и стали наблюдаться робкие покупки. Обычно после столь сильно падения следует мощный отскок, но пока агрессивно покупать акции инвесторы, у которых есть деньги, не готовы. Все ждут объявления западных санкций. В частности, США намерены сделать это в 20:30 мск.

Не исключено, что если санкции окажутся очень жесткими, то рынок уйдет еще ниже. Но мощного отскока стоит ждать в ближайшие торговые часы. Наиболее привлекательно смотрится покупка бумаг негосударственных экспортеров: скорее всего, ограничения коснутся их в меньшей степени.

В целом же сегодня Индекс Мосбиржи потерял ровно треть капитализации, уйдя в район сентября-октября 2017 года. Более чем на 45% по итогам основной сессии упали акции Сбербанка, «Мечела», «ИнтерРАО».

Курс рубля с открытия основной сессии в 10:00 мск и до обеда пытался отыграть потери утренних часов, но затем вновь начал снижаться. Вероятно, в первой половине дня экспортеры реализовали свои потребности в рублях, продав запланированные объемы валюты. Возможно, и Банк России основную часть валютных интервенций осуществлял в первой половине дня.

Как и рынок акций, рубль также может отчасти снизиться после объявления санкций. Но с большой вероятностью ЦБР сможет удержать российскую валюту от обвального падения, продолжив начатые сегодня валютные интервенции. Кроме того, многие валютные трейдеры не исключают экстренного повышения ключевой ставки до 12-15 процентов годовых.

Индекс Мосбиржи гособлигаций сегодня рухнул на 14,1%. Так же дешево рублевые обязательства российского Минфина стоили в конце 2014 — начале 2015 гг, когда рублевые активы активно распродавались все на той же украинской проблеме.

Доходности ОФЗ со сроком погашения до двух лет ушли в район 15% годовых, а полугодовые бонды можно купить под 17,3% годовых. Цены выглядят очень привлекательно, в том числе и для покупок ОФЗ частными инвесторами.