Российские войска вышли к Херсону, подача воды в Крым восстановлена

Российские войска вышли к Херсону. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым, передаёт РИА Новости.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. – Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», – сказал Конашенков.

В свою очередь советник главы Крыма Сергея Аксенова, пояснил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений.

