Рынки надели камуфляж

Во вторник некоторые инвесторы попробовали уверовать в здравый смысл украинских властей, ожидая, что после признание Россией ДНР и ЛНР украинская армия приостановит обстрел этих территорий. Но вчера атаки украинских войск возобновились, и президент РФ Владимир Путин ожидаемо объявил о «специальной военной операции».

Естественно, российские акции отреагировали на это очередным обвалом: в первые минуты торгов многие бумаги «встали на планку», то есть достигли максимально установленного биржей размера падения.

Московская биржа приняла решение приостановить торги, причем на всех рынках. Решение выглядит логичным: нужно было остановить панику и не допустить еще большего обвала рынка за счет того, что у многих начнут срабатывать стоп-заявки, а брокеры будут принудительно закрывать ряд клиентов по маржин-коллам. СПБ Биржа, где в российском правовом поле торгуются иностранные ценные бумаги, также приостановила торги.

Московская биржа возобновила торги в 10.00 мск. Пока заметного ухудшения после утреннего падения не произошло: Индекс Мосбиржи в первые минуты основной сессии падает на 14%.

Наиболее сильные потери — чуть менее 30 процентов — несет Сбербанк. Треть капитализации потерял ВТБ. Стоит отметить, что бумаги Сбера вчера, когда в России был выходной день, на западных биржах упали на 12%.

«Сложно сказать, насколько сильно рухнет российский рынок акций. Может быть еще на 10%, может на 30%. Однако, как ни цинично это звучит, акции нужно покупать, именно тогда, когда льется кровь, — говорит главный аналитик «Алора» Алексей Антонов. -— Так что вот-вот наступит отличный момент для формирования средне- и долгосрочных портфелей, а также спекулятивных покупок на отскок».

Действительно: почти все самое плохое, что могло произойти, уже произошло: война началась. Теперь стоит дождаться западных санкций. Нет никаких сомнений, что они будут очень жесткими, но не критическими для российской экономики. Вряд ли Запад решится на полную экономическую блокаду России, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Уже сегодня с утра подорожали все сырьевые товары, а нефть вообще ушла выше 100 долларов за баррель.

Любой сбой поставок сырья из России вызовет взлет цен на металлы и углеводороды на десятки процентов. Это приведет не только к ускорению инфляции в США и Европе, но и вызовет приостановку многих промышленных предприятий. Вряд ли Украина окажется дороже для Запада, чем благополучие собственных граждан. Не стоит забывать и про такой бездонный рынок сбыта сырья, как Китай.

Из всего этого следует, что наиболее привлекательными для покупок являются сегодня акции сырьевых компаний, не связанных с государством и, как выражаются на Западе, «ближайшим окружением Путина». Стоит также вспомнить про приближение выплат дивидендов за прошлый год. По состоянию на вечер вторника, дивидендная доходность российского рынка акций оценивалась в 15%, после нынешнего падения она уйдет в район 20%.

С большой вероятность можно ожидать, что после объявления западных санкций, если они не окажутся сверхжесткими, начнется бурное восстановление котировок многих акций.

Курс рубля на мировом рынке Forex в утренние часы падал на 10%, до 90 руб. за доллар, но от этой отметки начался откат котировок. В первые минуты после открытия основной сессии на Мосбирже за доллар дают около 86-87 рублей.

Можно ожидать, что рубль в течение дня продолжит отыгрывать утренние потери. Сейчас пик налогового периода, и экспортеры увеличат продажу валюты для расчетов с бюджетом. Кроме того, опасаясь западных санкций

многие компании могут принять решение увеличить долю рублей в балансе, чтобы снизить риск потерь от возможной блокировки их валютных счетов.

В деле уже и Банк России, который заявил о начале валютных интервенций. Это должно охладить пыл рублевых «медведей».