Глава ЕС выступила с угрозрой заблокировать доступ России к «ключевым технологиям и рынкам»

Председатель Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила в четверг, что представит сегодня «массивный» пакет антироссийских санкций лидерам Евросоюза для утверждения, сообщает Reuters.

Обосновывая это мнением об ответственности российской стороны за «возвращение войны в Европу», она добавила, что новые санкции ЕС заблокируют доступ России к «ключевым технологиям и рынкам», а Союз также заморозит российские активы в Европе и остановит доступ Москвы к европейским финансовым рынкам.

«Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации… Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну», - сказала глва ЕК.