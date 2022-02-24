Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть» падали в моменте более чем на 50%

Московская биржа сегодня уже несколько раз приостанавливала торги в связи с достижением рынком установленных лимитов снижения. Банк России запретил короткие продажи, то есть игру на понижение котировок. Но пока данные меры не приводят к остановке падения. У многих инвесторов просто срабатывают ограничивающие убытки стоп-заявки, а брокеры вынуждены нещадно закрывать позиции тех клиентов, которые купили акции с «плечами» в расчете на сильный отскок.
По некоторым бумагам в «биржевом стакане» какое-то время просто не было заявок на покупку. Наибольшие потери несут акции эмитентов с государственным участием: Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть». Их котировки в моменте падали более чем на 50%. Инвесторы опасаются, что именно госкомпании попадут под самые жесткие санкции.
Индекс Мосбиржи обвалился на 40%, уйдя в район начала 2016 года. Однако после очередной приостановки торгов Московской бирже ситуация начала слабо улучшаться, и котировки пытаются откатиться от локальных минимумов.
Такого сильного снижения котировок «голубых фишек» за несколько часов торгов никогда ранее в истории современной России не было. Трейдеры говорят, что если в ближайшие часы ситуация на рынке не будет улучшаться, то с большой вероятностью Мосбиржа остановит торги как минимум до завтрашнего дня, а, возможно, и до понедельника.
Масштабными распродажами на начало боевых действий отреагировал облигационный рынок: Индекс Мосбиржи гособлигаций к полудню упал на 4,7%. Доходности большинства ОФЗ со сроком погашения до двух лет ушли выше 15% годовых.
В то же время начала нормализовываться ситуация на валютном рынке. Пара доллар-рубль, в утренние часы ушедшая в район 90, в последние часы колеблется в диапазоне 86-87, пытаясь пробить нижнюю границу этого диапазона.
Основная заслуга в слабых потерях рубля принадлежит Банку России, который ранее не стал возобновлять покупку валюты в Фонд национального благосостояния, а сегодня оперативно, пока на валютном рынке не началась паника, заявил о начале валютных интервенций.
Трейдеры не исключают, что Банк России для поддержки рубля в самое ближайшее время может экстренно повысить ключевую ставку не менее чем на 2-3 процентных пункта.