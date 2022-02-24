Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть» падали в моменте более чем на 50%

Московская биржа сегодня уже несколько раз приостанавливала торги в связи с достижением рынком установленных лимитов снижения. Банк России запретил короткие продажи, то есть игру на понижение котировок. Но пока данные меры не приводят к остановке падения. У многих инвесторов просто срабатывают ограничивающие убытки стоп-заявки, а брокеры вынуждены нещадно закрывать позиции тех клиентов, которые купили акции с «плечами» в расчете на сильный отскок.

По некоторым бумагам в «биржевом стакане» какое-то время просто не было заявок на покупку. Наибольшие потери несут акции эмитентов с государственным участием: Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть». Их котировки в моменте падали более чем на 50%. Инвесторы опасаются, что именно госкомпании попадут под самые жесткие санкции.