Европе грозит стагфляционный шок

Негативных факторов, влияющих на фондовые рынки, сегодня стало больше. Появление российских войск на территории ЛНР и ДНР, пишет Bloomberg, приведет к росту цен на все, начиная от нефти и газа и заканчивая продовольствием.
Сегодняшние утренние новости уже спровоцировали очередной обвал на фондовых рынках Азии, Европы и США и привели их к глубокой коррекции.
«Эффект от последних событий вполне можно считать стагфляционным, когда при росте цен экономическая активность ослабевает»,- говорит Томас Бокельман из Euroswitch. Он сравнивает сложившуюся сейчас на фондовых рынках ситуацию с тем, что творилось в семидесятые годы прошлого века.
«Все это происходит в действительно плохое время для рынков,- соглашается с Бокельманом стратег Goldman Sachs Group Inc. Кристиан Мюллер-Глиссман.- В прошлом году мы пытались как-то справиться с ужесточением кредитно-денежной политики, а сейчас столкнулись с сильным ударом по росту. Наиболее отчетливо это заметно в Европе, но тревожная ситуация расползается по всей планете».
По мнению стратега Fidelity International Карстена Роэмхельда, центробанкам при нынешней высокой инфляции и больших проблемах с ростом сейчас крайне трудно что-либо предпринять. Расширение или углубление мер поддержки, к примеру, может усилить давление на цены, а отмена этих мер может ускорить замедление восстановления экономики, но мало поможет в борьбе с истоками инфляции. В результате складывается ситуация, в которой не следует ждать быстрого роста ценных бумаг.
Наиболее уязвимы перед стагфляцией европейские ценные бумаги. Это лишний раз подчеркивает хрупкость европейских экономик. Хрупкость в том смысле, что они зависят от всего и всех. Такая слабость понижает шансы Европы в конкуренции с Китаем и особенно США.