Европе грозит стагфляционный шок

Негативных факторов, влияющих на фондовые рынки, сегодня стало больше. Появление российских войск на территории ЛНР и ДНР, пишет Bloomberg, приведет к росту цен на все, начиная от нефти и газа и заканчивая продовольствием.

Сегодняшние утренние новости уже спровоцировали очередной обвал на фондовых рынках Азии, Европы и США и привели их к глубокой коррекции.